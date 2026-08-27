Codifican el departamento de salud ante muertes por sarampión

Presentan CodifyDOHMH, una plataforma de inteligencia artificial que digitaliza 212 protocolos del sistema sanitario de New York City.

El proyecto busca modernizar la respuesta pública ante emergencias sanitarias como el resurgimiento de contagios y muertes por sarampión.

Estados Unidos registró en 2026 sus primeras dos muertes por sarampión en pacientes no vacunados en un contexto de pico de casos en 35 años.

Automatización e Inteligencia Artificial en la gestión de salud pública

Frente al aumento de contagios de sarampión en Estados Unidos, se lanzó CodifyDOHMH, un sistema que codifica en abierto 212 protocolos del NYC’s Department of Health and Mental Hygiene. La herramienta permite procesar solicitudes de ciudadanos mediante programas inteligentes automatizados.

Esta infraestructura tecnológica evalúa casos de urgencia médica, como la exposición al sarampión, derivando la atención de forma inmediata. Asimismo, gestiona procedimientos cotidianos en vacunación MMR, salud materna y seguridad alimentaria mediante pasos transparentes.

Fallas de infraestructura sanitaria y expansión del proyecto a 100 ciudades

El registro de las dos primeras muertes por sarampión en 2026 en pacientes no vacunados expone las fallas de los sistemas de salud pública tradicionales basados en papel y llamadas. La iniciativa busca modernizar una gestión que acumula la mayor cifra de infectados en 35 años.

La plataforma de código abierto no presta atención médica directa ni sustituye al 911. Sin embargo, sienta las bases para replicar esta codificación en cada departamento de salud estatal y en las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos.