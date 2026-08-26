Colombia aprueba la extradición de exnegociadores a EE.UU.

- El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la entrega a Estados Unidos de cinco antiguos voceros de paz.
- Los procesados enfrentan cargos federales por narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
- La medida reactiva expedientes suspendidos en 2025 tras determinar la falta de aportes reales a los diálogos.
Orden presidencial autoriza la entrega de antiguos voceros armados
El mandatario Abelardo de la Espriella firmó la entrega efectiva a la justicia estadounidense de cinco integrantes de grupos armados ilegales. Los requeridos ejercieron como representantes en los diálogos de paz promovidos por la administración de Gustavo Petro.
La medida abarca a Geovanny Andrés Rojas (alias Araña), Willinton Henao Gutiérrez (alias Mocho Olmedo) y Carmen Evelio Castillo (alias Muñeca). Asimismo, la orden incluye a los prófugos Gabriel Yepes Mejía (alias HH) y Fredy Castillo Carrillo (alias Pinocho).
Levantamiento de suspensiones y fin de beneficios judiciales
Las extradiciones habían quedado congeladas durante 2025 para facilitar las mesas de diálogo con disidencias de las FARC, ELN y grupos paramilitares. Sin embargo, la revisión del ejecutivo concluyó que no existieron aportes concretos a la pacificación del país por parte de los acusados.
La justicia de Estados Unidos reclama a los sospechosos por delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo. Con este giro en la política exterior, Colombia pone fin a los esquemas de suspensión temporal de requerimientos internacionales.
¿Por qué Colombia reactivó la extradición de los exnegociadores de paz?
El Gobierno determinó que los procesados no presentaron aportes verificables a la paz mientras sus entregas permanecían suspendidas, reactivando los procesos aprobados en 2025 para que respondan ante la justicia estadounidense.
¿Qué delitos enfrentan los extraditados en Estados Unidos?
Los acusados son requeridos por las autoridades judiciales de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilícito de armas y narcoterrorismo.