Colombia aprueba la extradición de exnegociadores a EE.UU.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la entrega a Estados Unidos de cinco antiguos voceros de paz.

Los procesados enfrentan cargos federales por narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.

La medida reactiva expedientes suspendidos en 2025 tras determinar la falta de aportes reales a los diálogos.

Orden presidencial autoriza la entrega de antiguos voceros armados

El mandatario Abelardo de la Espriella firmó la entrega efectiva a la justicia estadounidense de cinco integrantes de grupos armados ilegales. Los requeridos ejercieron como representantes en los diálogos de paz promovidos por la administración de Gustavo Petro.

La medida abarca a Geovanny Andrés Rojas (alias Araña), Willinton Henao Gutiérrez (alias Mocho Olmedo) y Carmen Evelio Castillo (alias Muñeca). Asimismo, la orden incluye a los prófugos Gabriel Yepes Mejía (alias HH) y Fredy Castillo Carrillo (alias Pinocho).

Levantamiento de suspensiones y fin de beneficios judiciales

Las extradiciones habían quedado congeladas durante 2025 para facilitar las mesas de diálogo con disidencias de las FARC, ELN y grupos paramilitares. Sin embargo, la revisión del ejecutivo concluyó que no existieron aportes concretos a la pacificación del país por parte de los acusados.

La justicia de Estados Unidos reclama a los sospechosos por delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo. Con este giro en la política exterior, Colombia pone fin a los esquemas de suspensión temporal de requerimientos internacionales.