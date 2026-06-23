Colombia clasifica a dieciseisavos tras vencer a Congo

La Selección de Colombia derrotó 1-0 a la República Democrática del Congo con un gol agónico de Daniel Muñoz.

El triunfo asegura la clasificación matemática y anticipada del conjunto sudamericano a la siguiente fase del torneo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo lidera de forma provisional el Grupo K sumando un puntaje perfecto de 6 unidades.

Daniel Muñoz sella el pase de la Selección Colombia en el Estadio Guadalajara

El defensor del Crystal Palace inglés se convirtió en el héroe de la jornada al anotar el único tanto del compromiso en el minuto 76. Tras un intenso asedio y dominio inicial controlado por el portero africano Lionel Mpasi, la escuadra tricolor logró romper el candado defensivo en territorio mexicano.

Con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz liderando la ofensiva, los sudamericanos impusieron condiciones desde el silbatazo inicial. Aunque el combinado congoleño reaccionó y equilibró las acciones en la mitad de la cancha, la efectividad del lateral derecho definió el rumbo en este importante evento de deportes internacionales.

Panorama del Grupo K y el próximo desafío frente a Portugal

La victoria consolida a los cafeteros en la cima de su zona con seis puntos, seguidos por Portugal con cuatro, RD Congo con uno y Uzbekistán en el fondo. La atajada decisiva del guardameta Camilo Vargas en el tiempo de descuento (90+1) evitó el empate y aseguró los tres puntos.

El calendario del torneo de la FIFA continuará el próximo 27 de junio para cerrar la fase regular. El seleccionado colombiano viajará a Miami para disputar el liderato definitivo contra Portugal, mientras que el conjunto africano buscará el milagro en Atlanta ante Uzbekistán.