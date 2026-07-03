Colombia clasifica a octavos de final en el Mundial 2026

Qué pasó: La Selección de Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 1-0 a Ghana.

La Selección de Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 1-0 a Ghana. Por qué importa: El triunfo consolida el gran momento del equipo y desata celebraciones masivas en fanzones de todo el país.

El triunfo consolida el gran momento del equipo y desata celebraciones masivas en fanzones de todo el país. El dato clave: Jhon Arias anotó el único gol del partido en el minuto 12 tras una asistencia de Luis Suárez.

Victoria de Colombia ante Ghana asegura el pase a octavos

La Selección de Colombia selló su boleto a la siguiente ronda del Mundial FIFA 2026 al vencer por la mínima diferencia al combinado de Ghana. El gol de la clasificación fue obra de Jhon Arias al minuto 12, desatando la locura total en las fanzones de Bogotá y el resto del país.

El compromiso disputado en la ciudad de Kansas City (EE.UU.) tuvo momentos de altísima tensión. La escuadra dirigida técnicamente supo aguantar las embestidas africanas lideradas por Thomas Partey, asegurando tres puntos de oro para la causa tricolor en esta cita ecuménica de Deportes.

Lesión de Córdoba y próximo rival en el Mundial 2026

No todo fue alegría absoluta, ya que el delantero Jhon Córdoba debió abandonar el campo de juego de manera prematura por una molestia muscular. En su reemplazo ingresó Luis Suárez, quien asistió de gran forma a Arias para la anotación definitiva. Camilo Vargas fue clave al mantener el arco en cero.

Con este resultado positivo, Colombia ya conoce su camino y enfrentará a la selección de Suiza el próximo martes en Vancouver (Canadá). Millones de fanáticos ya se preparan para alentar a figuras de la talla de James Rodríguez y Luis Díaz en este histórico certamen.