Colombia vence a Venezuela 6-3 frustrando su sueño de ir al Mundial 2026

9 de septiembre de 2025 – Maturín (Venezuela) – EFE.

En un emocionante partido, la selección colombiana goleó a Venezuela con un marcador de 6-3, frustrando así las esperanzas de la Vinotinto de conseguir un cupo en el repechaje para el Mundial de 2026. A pesar de que el equipo venezolano comenzó el partido con ventaja, el delantero colombiano Luis Javier Suárez tuvo una noche histórica, marcando cuatro goles cruciales que cambiaron el rumbo del encuentro.

El partido tuvo un inicio prometedor para Venezuela. Apenas al tercer minuto, Telasco Segovia abrió el marcador con un potente derechazo cruzado, tras una rápida jugada que sorprendió a la defensa colombiana. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Colombia respondió con un cabezazo de Yerry Mina al minuto 10, empatando el partido 1-1 y silenciando el Estadio Monumental.

La Vinotinto volvió a tomar la delantera dos minutos después, cuando Josef Martínez aprovechó un rebote del portero colombiano, Kevin Mier, para poner el 2-1. Justo cuando Venezuela se ilusionaba con el repechaje, un error defensivo permitió que Luis Javier Suárez marcara su primer gol, dejando el marcador igualado 2-2 al final del primer tiempo.

En la segunda mitad, la defensa venezolana colapsó, dejando amplios espacios que fueron aprovechados por un imparable Luis Javier Suárez. El delantero colombiano anotó tres goles más en los minutos 50, 59 y 67, sellando una actuación memorable y poniendo a su equipo en una ventaja de 2-5.

Aunque Venezuela logró descontar con un gol de Salomón Rondón al minuto 76, Colombia no bajó la guardia. Jhon Córdoba, quien había ingresado al campo poco antes, marcó el sexto y último gol para su equipo, sellando la goleada. Con este resultado, y la victoria de Bolivia sobre Brasil, Venezuela perdió su oportunidad de ir al repechaje, mientras que Colombia, ya clasificada, aseguró una victoria importante.

Este partido también marcó el final de la era para un grupo de jugadores de la selección venezolana, como Salomón Rondón, de 35 años, quien es el máximo goleador histórico del equipo y podría retirarse pronto del fútbol internacional. La ficha técnica del encuentro resume los goles y los cambios de ambos equipos, mostrando la intensidad de este partido que puso fin a la fase de eliminatorias sudamericanas.