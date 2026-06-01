Colombia vs Costa Rica: Luis Díaz brilla en la despedida

Qué pasó: La Selección Colombia venció 3-1 a Costa Rica en un intenso partido amistoso disputado en Bogotá.

Por qué importa: El encuentro sirvió como la última presentación del equipo sudamericano ante su público previo a su viaje de preparación en Norteamérica.

El dato clave: Luis Díaz fue la gran figura del compromiso al registrar un gol y una asistencia decisiva en el Estadio El Campín.

Resultado del partido amistoso de Colombia en Bogotá

La Selección de Colombia derrotó con autoridad 3-1 a su similar de Costa Rica en el Estadio El Campín. El extremo Luis Díaz lideró el ataque del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que logró conectar con la tribuna antes de afrontar sus próximos compromisos internacionales.

El marcador se abrió gracias a un certero cabezazo del defensor Davinson Sánchez tras un tiro de esquina ejecutado por Díaz. Minutos después, el propio jugador del Liverpool amplió la ventaja con un remate cruzado, consolidando el dominio local en la primera mitad del encuentro.

Próximos partidos de Colombia rumbo al Mundial 2026

A pesar del descuento de Andrey Soto para el equipo costarricense, el delantero Luis Suárez selló el triunfo definitivo en los minutos finales. La jugada clave nació de los pies de James Rodríguez, quien asistió magistralmente para sentenciar el vibrante duelo en la capital.

Tras este resultado, la delegación colombiana viajará esta semana hacia Estados Unidos para continuar con su planificación deportiva. El plantel tricolor disputará su último partido de preparación frente a Jordania en la ciudad de San Diego el próximo 7 de junio.