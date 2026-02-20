20 de febrero de 2026 – Washington – EFE.

La Fuerza Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos ejecuto recientemente una operacion militar de alta precision contra una embarcacion relacionada con el trafico de drogas en aguas del Pacifico. Segun informes oficiales, este ataque letal resulto en la muerte de tres tripulantes que se desplazaban por rutas maritimas identificadas habitualmente para el transporte de sustancias ilicitas. La accion forma parte de una estrategia ofensiva para desarticular las redes logisticas de las organizaciones criminales que operan en zonas estrategicas de navegacion internacional.

Este operativo se desarrollo bajo la supervision directa del general Francis L. Donovan, quien ostenta el mando de la fuerza y ha mantenido una presencia activa en la region durante los ultimos dias. La intervencion ocurrio en un contexto de alta movilidad militar, coincidiendo con las actividades de supervision que el comandante ha realizado en territorio venezolano. La deteccion de la nave fue posible gracias a las labores de inteligencia que monitorean los corredores criticos del narcotrafico entre el Caribe y el Oceano Pacifico.

Con el fallecimiento de estos tres individuos durante la mision de la Fuerza de Tarea Laza del Sur, la cifra de bajas vinculadas a las actividades militares estadounidenses en estas regiones ha superado las ciento diez personas desde mediados de 2025. Este incremento en la letalidad de las operaciones refleja una postura mucho mas agresiva por parte de las unidades navales y aereas del Comando Sur en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El despliegue continuo de recursos de defensa busca neutralizar cualquier amenaza proveniente de los grupos dedicados al contrabando de estupefacientes.

El general Donovan asumio el liderazgo del Comando Sur a principios de febrero y esta semana encabezo una delegacion en Venezuela para entablar dialogos con altos mandos militares locales. Actualmente, la nacion sudamericana se encuentra bajo la direccion interina de Delcy Rodriguez, en un periodo de transicion administrativa que ha requerido una coordinacion constante con las fuerzas internacionales presentes en la zona. Estas reuniones son fundamentales para establecer los protocolos de seguridad en un area geografica marcada por la inestabilidad politica reciente.

La presencia de naves de guerra y aviones de combate de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe ha sido una constante que se intensifico de manera previa a los sucesos ocurridos a principios de 2026. Es importante recordar que en enero de este año se llevo a cabo una intervencion militar significativa que culmino con la captura de Nicolas Maduro en la ciudad de Caracas. Tras su detencion, el exmandatario fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar procesos legales en una prision federal ubicada en Nueva York.

El despliegue estrategico actual busca consolidar el control sobre las rutas de navegacion y evitar que los grupos delictivos aprovechan los cambios politicos en el continente para expandir sus operaciones ilicitas. El comando militar ha dejado claro que las misiones de patrullaje y los ataques dirigidos seguiran siendo una prioridad para garantizar la estabilidad regional y la seguridad nacional. De esta manera, las fuerzas estadounidenses mantienen una vigilancia permanente sobre los flujos comerciales y sospechosos que transitan por los principales canales maritimos del hemisferio sur.