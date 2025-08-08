Comesaña elimina a Munar; Bautista, Carabelli y Osorio también avanzan de ronda

8 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

El tenista argentino Francisco Comesaña logró una importante victoria al superar al español Jaume Munar en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. Comesaña, que ocupa el puesto 71 en el ranking mundial, venció a Munar, número 48, con un marcador de doble 6-4. En la siguiente fase, se enfrentará a Luciano Darderi, otro argentino que compite bajo bandera italiana.

En la misma jornada, otros tenistas de la región también avanzaron. El español Roberto Bautista se impuso al alemán Daniel Altmaier en un emocionante partido que se definió en dos sets de desempate, con marcadores de 7-6(5) y 7-6(1). Ahora, Bautista se medirá con el británico Cameron Norrie. De igual forma, el joven español Martín Landaluce logró una impresionante remontada para vencer al estadounidense Patrick Kypson y se enfrentará al australiano Alexei Popyrin.

El argentino Camilo Ugo Carabelli también tuvo éxito en su partido contra el japonés Kei Nishikori, al que derrotó por 7-5 y 6-3. Su próximo rival será Ben Shelton, el estadounidense que recientemente se coronó campeón del Abierto de Canadá. No obstante, no todos los tenistas latinoamericanos y españoles tuvieron la misma suerte, ya que los argentinos Mariano Navone y Thiago Agustín Tirante, junto con el boliviano Hugo Dellien, fueron eliminados en esta primera ronda.

En el cuadro femenino, la colombiana Camila Osorio se destacó al vencer a la japonesa Moyuka Uchijima en un partido de tres sets que terminó 7-5, 1-6 y 6-4. Este triunfo le permite avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentará a la letona Jelena Ostapenko. Por el contrario, la colombiana Emiliana Arango, la española Cristina Bucsa y la argentina Solana Sierra no pudieron superar sus respectivos partidos y quedaron fuera del torneo.

La segunda ronda del torneo, que comienza este sábado, verá el debut de los principales favoritos, incluyendo a las figuras más destacadas del tenis. El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien no ha jugado un partido oficial desde que ganó Wimbledon hace un mes, hará su debut contra el colombiano Daniel Galán. En la categoría femenina, la actual número uno, Aryna Sabalenka, también debutará después de un largo descanso.

Otros partidos importantes de la segunda ronda incluyen el del español Alejandro Davidovich, que se medirá al brasileño Joao Fonseca. Además, los tenistas españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés, y los argentinos Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, disputarán sus encuentros tras haber superado la primera ronda. En la rama femenina, la brasileña Beatriz Haddad Maia debutará en esta fase, mientras que la española Jéssica Bouzas y la mexicana Renata Zarazúa también jugarán sus partidos de segunda ronda.