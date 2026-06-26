Comic Con Colombia 2026 arranca con la gran fiesta geek en Bogotá

La 17 edición de la Comic Con Colombia abrió sus puertas en Corferias con miles de fanáticos del anime, cómics y videojuegos.

El encuentro consolida la evolución del entretenimiento digital y la cultura pop en un mercado con 10 millones de seguidores.

Los organizadores proyectan una asistencia masiva de 50.000 personas durante sus cuatro jornadas de exhibición.

Inauguración y actividades de la convención pop más grande del país

La esperada convención organizada por Planet Cómics y Corferias inició sus actividades reuniendo a una masiva comunidad de aficionados. El recinto ferial se convirtió en un colorido epicentro de expresiones artísticas mediante conferencias, talleres interactivos y zonas comerciales especializadas.

La feria cuenta con cinco áreas temáticas para la adquisición de productos exclusivos, torneos competitivos de consolas y pasarelas de disfraces. El evento responde de forma directa a las últimas novedades del sector impulsadas por las plataformas de streaming y creadores de contenido digital.

Artistas internacionales y el impacto de la cultura cosplay

Entre las grandes atracciones de este año destaca la participación de la agrupación musical japonesa Flow, célebre por interpretar temas de series emblemáticas. Asimismo, la cartelera cinematográfica incluye encuentros de firmas con figuras notables de la televisión como Michael Cudlitz y Tyler Hoechlin.

El movimiento ‘cosplay’ cobró protagonismo con exponentes internacionales como la creadora mexicana Joo Ellie y talentos locales. La preparación de los llamativos trajes de anime y superhéroes requiere meses de confección, consolidando a la cita como un espacio clave para el arte gráfico latinoamericano.