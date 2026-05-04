Comienza la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos en Huntsville

4 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Estados Unidos celebra su 250 aniversario este año, y la ciudad de Huntsville participa en las festividades durante todo el año.

Todo comenzó el lunes por la mañana con la colocación de la primera pancarta conmemorativa en la calle Monroe, cerca del Hotel Trilogy.

La pancarta muestra a un miliciano con atuendo de la Guerra de la Independencia, simbolizando la época fundacional de la nación. Fue donada por las secciones locales de las Hijas de la Revolución Americana.

Los líderes de la ciudad afirman que la pancarta marca el inicio de numerosas actividades.

“Me parece una muestra maravillosa de cooperación y un gesto que refleja el espíritu de celebración de nuestro 250 aniversario”, dijo Sally Warden, presidenta de Huntsville Salutes America’s 250th. “Tenemos muchísimas actividades programadas desde ahora hasta mayo, junio y julio, especialmente el 4 de julio”.

El evento del lunes formó parte de la celebración del 250 aniversario de Huntsville, en reconocimiento al patrimonio de la ciudad y su lugar en la historia estadounidense.