Comienza la demolición de los Apartamentos Norwood Plaza en Birmingham

8 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La demolición de un complejo de apartamentos en la comunidad de Norwood ha comenzado, tras un acuerdo con la ciudad de Birmingham.

Según el acuerdo, anunciado el 28 de mayo de 2025, los propietarios, Tutwiler Realty, tenían 90 días para reubicar a todos los inquilinos restantes del complejo.

Luego, los propietarios tenían 120 días para demoler los edificios. Esta demolición se está llevando a cabo a expensas de Tutwiler Realty.

A principios de 2025, la ciudad de Birmingham presentó una demanda pidiendo a un juez que declarara el complejo una molestia pública relacionada con las drogas, citando múltiples llamadas a la policía en la zona.