Comienza la demolición en el sitio del antiguo Brookwood Mall

4 de mayo de 2026 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

La demolición exterior de la antigua tienda Macy’s en el emplazamiento del antiguo Brookwood Mall comenzó oficialmente hoy, marcando un paso significativo en la remodelación de la propiedad.

Se pudo ver una excavadora demoliendo el edificio, tras las labores de demolición previas en otras partes de la propiedad que comenzaron en marzo.

El centro comercial, que cerró tras 50 años de funcionamiento, está siendo transformado en un desarrollo de uso mixto.

Aproximadamente la mitad del antiguo centro comercial será reutilizada como una instalación de Andrews Sports Medicine.