Comisionado del condado de Tuscaloosa arrestado después de incidente en una escuela primaria

22 de octubre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Un hombre que sirve en la Comisión del Condado de Tuscaloosa se entregó el miércoles después de un disturbio en una escuela primaria, según dice la policía de Tuscaloosa.

Las autoridades dicen que Reginald Murray, de 66 años, estaba entre un grupo de “recién llegados tarde” que intentaban ingresar a la escuela primaria Martin Luther King, Jr. después de que las puertas se cerraron con llave el martes por la mañana durante el programa de premios de la escuela a las 9 a.m.

La policía de Tuscaloosa dice que un oficial informó a Murray que no podía ingresar al programa en curso. Las autoridades dicen que Murray continuó tocando la puerta antes de que un oficial saliera del auditorio para escoltarlo fuera del edificio, pero Murray se negó a obedecer y se resistió físicamente mientras gritaba y causaba disturbios.

Las autoridades dicen que revisaron toda la información disponible antes de obtener las órdenes judiciales el miércoles.

“Como siempre, nuestra prioridad el martes por la mañana fue la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes. Una vez que todo se calmó y tuvimos la oportunidad de revisar lo sucedido, decidimos que era apropiado seguir adelante con los cargos”, declaró la policía de Tuscaloosa.

Las autoridades dicen que Murray ha sido acusado de resistirse al arresto, obstruir las operaciones gubernamentales y alterar el orden público.