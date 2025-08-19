Comité del Congreso de EE.UU. publicará archivos del caso Jeffrey Epstein

19 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha informado que divulgará al público ciertos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Los archivos se comenzarán a recibir esta semana directamente del Departamento de Justicia.

Un vocero del comité, citado por medios como CNN, explicó que si bien la entrega de los documentos está programada para este viernes, la publicación no será inmediata. Antes de hacerlos públicos, el comité se encargará de eliminar los nombres de las víctimas para proteger su privacidad, dado que Epstein se habría quitado la vida en 2019.

Este acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Congreso se produce después de que el Comité de Supervisión emitiera una citación para obtener los documentos de la investigación sobre Epstein. La colaboración busca asegurar la transparencia del proceso.

El Departamento de Justicia ha señalado que la entrega total de los archivos solicitados tomará tiempo. La razón principal es que deben asegurarse de que los nombres de las víctimas y cualquier otro dato sensible relacionado con los presuntos abusos a menores sean eliminados correctamente antes de ser entregados al Congreso para su posterior publicación.

La decisión de publicar esta información se da en un contexto de gran controversia, especialmente entre los seguidores del presidente Donald Trump. La tensión se intensificó después de que, en julio, el Departamento de Justicia declarara que no se daría a conocer más información sobre el caso del pederasta neoyorquino.

Esta negativa provocó una reacción de indignación entre las bases del movimiento MAGA. Muchos de ellos defienden teorías, a las que el propio Trump ha dado credibilidad, de que la lista de clientes de Epstein incluía a figuras influyentes en los círculos políticos y económicos.