Comunidad de Jemison protesta por arrestos de ICE en el condado de Chilton

Comunidad de Jemison protesta por arrestos de ICE en el condado de...

13 de noviembre de 2025 – JEMISON, Alabama – Agencias.

Manifestantes se reunieron en Jemison la noche del miércoles 12 de noviembre para protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su ciudad.

La policía de Jemison informó que cree que ICE arrestó entre ocho y nueve personas la noche del martes 11 de noviembre en todo el condado de Chilton.

Los manifestantes afirmaron que agentes de ICE establecieron retenes en todo el condado el martes con ayuda de otras agencias. Los manifestantes acusaron a ICE de arrestar a personas que no contaban con la documentación adecuada.

La protesta tuvo lugar a lo largo de la Carretera Federal 31 en Jemison, cerca del supermercado Piggly Wiggly.

“Hubo una protesta esta noche en Jemison. Fue muy pacífica y no hubo incidentes. Por lo que escuché y vi, fue una protesta contra ICE”, declaró el jefe de policía de Jemison, Shane Fulmer.