Comunidades de Alabama Central limpian árboles y escombros tras tormentas

16 de marzo de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Mientras las cuadrillas en múltiples condados limpian el desastre dejado tras las tormentas nocturnas, los funcionarios comparten una advertencia.

“Especialmente si hay electricidad involucrada, siempre instamos a las personas a no acercarse a los árboles porque, si hay líneas eléctricas caídas, es posible que no las vean, especialmente de noche”, dijo James Fuller, Director de Información de la ciudad de Calera.

En el condado de Shelby, cayeron árboles sobre una casa rodante en Calera. Se informó que todos allí están bien.

También cayeron árboles en County Road 86 y County Road 84, cerca de Vulcan Materials en Calera. Ambas carreteras son ahora transitables.

En el condado de Jefferson, se vio a las cuadrillas retirando escombros en el área de Oxmoor Road y College Avenue en Homewood.

En el condado de Chilton, un vecino compartió fotos cerca de la autopista 191 y la autopista 50. La tormenta dobló un trampolín, arrancó el techo de un gallinero y derribó árboles.

Fuller, de Calera, dice que si hay árboles bloqueando las carreteras cerca de usted, llame al 911 para que puedan determinar quién debe responder y despejar el área.

En cuanto a la propiedad privada, le insta a retirar cualquier árbol muerto antes de la próxima tormenta.

“Algunas compañías de seguros, si saben que están muy cerca de la casa, de hecho le ayudarán con eso”, dijo Fuller. “Por supuesto, nosotros solo nos encargamos de los que están relacionados con la seguridad pública en lo que respecta a carreteras y cosas así”.

Dice que los residentes pueden obtener actualizaciones sobre árboles caídos y problemas de tráfico en la aplicación “My Calera”.

“Si te despiertas por la mañana, tratando de prepararte para la escuela o el trabajo, esa aplicación te enviará la notificación push y, de esa manera, tan pronto como subas al auto podrás ver qué está pasando en la ciudad”, agregó.

Fuller quiere que usted tenga múltiples formas de recibir actualizaciones meteorológicas.

Si normalmente pone su teléfono en modo “No molestar”, le recuerda que aún debe permitir que las aplicaciones meteorológicas le notifiquen.