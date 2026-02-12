Concierto de Hilary Duff en México 2027 y Gira Mundial The Lucky Me Tour

12 de febrero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La artista estadounidense Hilary Duff ha sorprendido a sus seguidores al anunciar oficialmente su nueva gira mundial titulada The Lucky Me Tour. Este evento marca un hito en su carrera profesional, ya que representa su primer tour a gran escala en casi veinte años. La noticia ha generado una enorme expectativa entre sus fanáticos de diversas generaciones que esperaban su regreso triunfal a los escenarios internacionales.

El itinerario confirmado por la productora Live Nation incluye visitas a siete países diferentes, permitiendo que la cantante se reencuentre con su público en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Para los seguidores latinoamericanos, destaca especialmente su presentación en la Ciudad de México programada para febrero de 2027, aunque la gira iniciará formalmente el próximo 22 de junio en el estado de Florida.

Para dar a conocer esta noticia, la estrella de la serie Lizzie McGuire compartió un video nostálgico en sus plataformas digitales. En el clip, se observa a la actriz revisando su armario y seleccionando prendas que representan distintas etapas de su trayectoria. A través de objetos y accesorios, Duff hace alusión a proyectos icónicos como la película Una Cenicienta moderna y temas musicales que marcaron los años dos mil como So Yesterday.

Este anuncio no llega de forma aislada, pues coincide con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio titulado Luck or Something, el cual estará disponible a partir del 20 de febrero. Como preparación para este gran despliegue, la cantante tiene programadas varias presentaciones íntimas en Las Vegas, específicamente en el recinto Voltaire del Venetian Resort, donde comenzará a probar su nuevo repertorio frente a la audiencia.

El estreno de este nuevo material discográfico ocurre tras una pausa de más de una década desde su último proyecto de larga duración. Durante este tiempo, la denominada Reina de Disney se enfocó principalmente en su vida personal y en proyectos televisivos específicos como la serie How I Met Your Father, manteniendo un perfil bajo en la industria musical hasta sus recientes lanzamientos sencillos que sirvieron como antesala.

Con los temas Mature y Roommates, presentados entre 2025 y el presente año, la intérprete de treinta y ocho años consolida su retorno definitivo. Estas canciones forman parte esencial de su nueva propuesta artística, la cual busca equilibrar la nostalgia de sus inicios con una visión mucho más madura y actual, preparando el terreno para lo que promete ser uno de los regresos más comentados del pop contemporáneo.