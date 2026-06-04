Concierto de salsa en Huntsville 2026: Entradas y artistas

El espectáculo musical “Live Salsa Night Concert: La Experiencia” reunirá a grandes talentos del género tropical en la ciudad de Huntsville.

Este encuentro busca consolidarse como uno de los eventos culturales para la comunidad latina más importantes del año en la región norteña.

La cita musical se celebrará el sábado 20 de junio de 2026 en el Mars Music Hall del Von Braun Center.

¿Quiénes se presentarán en el Live Salsa Night Concert de Huntsville?

La cartelera oficial del espectáculo estará encabezada por el cantante venezolano Armando Davalillo, reconocido exintegrante de la agrupación Los Adolescentes. El artista deleitará al público con emblemáticos éxitos de la salsa romántica.

Davalillo compartirá el escenario principal con la orquesta La Reunión Nashville, bajo la dirección musical de Eduardo Márquez. La velada en Alabama se complementará con la voz de Enimer Rodríguez y las mezclas en directo de DJ Heyderman.

Sede, horarios y venta de boletos para el show de 360 Productions LLC

El evento, producido de manera integral por la firma 360 Productions LLC, se llevará a cabo en el Mars Music Hall, ubicado dentro del complejo Von Braun Center. Las puertas abrirán para los fanáticos de la música tropical a partir de las 7:00 p.m..

Las entradas oficiales ya se pueden adquirir en las taquillas del Von Braun Center y mediante el portal digital de Ticketmaster. Quienes adquieran pases especiales VIP contarán con acceso exclusivo al after party en la destilería Guajana Rum.