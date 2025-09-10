Concierto homenaje 11-S honrará a héroe local fallecido en el Pentágono

10 de septiembre de 2025 – TRUSSVILLE, Alabama – Agencias.

El jueves se conmemorarán 24 años del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense y uno de los días más solemnes de la historia de los Estados Unidos. WBRC reflexiona sobre las vidas que se perdieron durante los ataques terroristas del 11-S, incluyendo la de un héroe local que falleció en el Pentágono.

Durante más de 20 años, el 11 de septiembre ha sido un día temido por Roy Williams y su familia. Lo reviven cada año. El Mayor del ejército, Dwayne Williams, murió después de que los terroristas atacaran el Pentágono. Williams era un militar condecorado que sirvió en la Guerra del Golfo y fue trasladado al Pentágono solo dos meses antes del 11 de septiembre.

Williams es uno de los 227 militares que se conmemoran en el monumento a los guerreros caídos en Alabama, en Trussville, que honra a los que murieron en la guerra global contra el terrorismo.

Roy Williams expresó su esperanza de que, si tan solo por un día, la gente vaya a lugares como este monumento o a eventos del 11-S para presentar sus respetos y darse cuenta de que las libertades que muchos de nosotros damos por sentadas fueron compradas con la sangre, el sudor y las lágrimas de personas como su hermano, el Mayor Dwayne Williams.

El año pasado, Williams quiso convertir su dolor en un propósito y celebrar la vida de su hermano organizando un concierto benéfico en Trussville. Williams también ha estado recaudando dinero para ayudar a financiar un busto de bronce de su hermano, que se colocará en el monumento a los guerreros caídos de Alabama. Los esfuerzos de recaudación de fondos están casi terminados.

El concierto de tributo también recauda dinero para la beca conmemorativa del Mayor Dwayne Williams en la Universidad Estatal de Jacksonville, que fue iniciada por la madre de Williams. Este año, el concierto, llamado “Take the Day Back 2025: A 9/11 Tribute Concert Honoring Army Major Dwayne Williams”, se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre de 5:30 p.m. a 9 p.m. en el distrito de entretenimiento de Trussville. La entrada es gratuita, pero se alientan las donaciones para ayudar a financiar el busto de Williams y la beca.