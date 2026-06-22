Condena en Alabama: Cadena perpetua por asesinato y secuestro

Dos hombres recibieron sentencias de prisión tras declararse culpables por un crimen violento de 2024.

Las condenas cierran el proceso judicial por el secuestro mortal de una mujer en Birmingham.

Uno de los implicados fue sentenciado a cadena perpetua y el segundo a 20 años de cárcel.

Sentencias dictadas por el secuestro mortal de Genise Carter

El poder judicial penal resolvió las sentencias condenatorias para los responsables de la muerte de Genise Carter, de 43 años de edad. Los dictámenes se emitieron de manera formal durante el mes de junio de 2026 en el estado de Alabama.

Jayden Gildersleeve recibió una condena de cadena perpetua el lunes 8 de junio de 2026. El procesado admitió su responsabilidad penal mediante una declaración de culpabilidad por el cargo de asesinato capital en primer grado cometido durante un secuestro.

Implicados y antecedentes del hallazgo del cuerpo en Birmingham

Por su parte, Michael Spellman fue sentenciado el lunes 22 de junio de 2026 a cumplir una pena de 20 años en prisión. Su castigo carcelario se fijó luego de haberse declarado culpable por el delito de secuestro en segundo grado.

La investigación del caso comenzó tras el hallazgo de la víctima en enero de 2024 en el municipio de Birmingham. El cuerpo sin vida de Carter fue localizado exactamente en medio de la carretera, sobre la cuadra 1200 de 18th Street North.