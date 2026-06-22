Condena en Alabama: Zachary Profozich recibe 30 años de prisión

El juez Allen May dictó una sentencia de 30 años de cárcel para el asesino convicto Zachary Profozich.

El caso se remonta al homicidio a tiros del joven estudiante Schuyler Bradley en el año 2020.

El acusado deberá cumplir obligatoriamente un mínimo de 15 años tras las rejas antes de pedir libertad condicional.

Sentencia definitiva por el homicidio de Schuyler Bradley en Tuscaloosa

El sistema judicial penal concluyó el proceso contra Zachary Profozich, un hombre de 28 años penalmente responsable por detonar un arma de fuego contra un joven de 19 años. La resolución oficial se alineó con las peticiones formales presentadas por la fiscalía del condado.

Los hechos ocurrieron originalmente en la acera de University Boulevard en octubre de 2020. La víctima se encontraba de visita en la localidad de Tuscaloosa para presenciar un juego de fútbol americano cuando ocurrió el fatal altercado espontáneo.

Declaraciones de la familia y condiciones de reclusión en el estado

Daphne Groff, madre de la víctima, confrontó al procesado en la audiencia expresando el dolor persistente por la pérdida de su hijo. Aunque el acusado intentó pedir disculpas públicas a los parientes afectados, la madre calificó el acto de actuación falsa.

La condena dictada por el tribunal excluye cualquier beneficio inmediato de acortamiento de pena. El recluso cumplirá su condena institucional dentro del Departamento de Correccionales de Alabama, teniendo opción de libertad bajo palabra tras década y media.