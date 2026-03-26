Condena histórica a Meta y YouTube por adicción en redes sociales y salud mental infantil

26 de marzo de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un tribunal de Los Ángeles ha emitido un fallo sin precedentes al declarar a las compañías Meta y YouTube responsables de causar daños en la salud mental de menores de edad. Esta resolución judicial surge tras una demanda que vincula directamente el uso de estas plataformas digitales con el desarrollo de conductas adictivas en niños y adolescentes. Como resultado inmediato de la sentencia, las empresas tecnológicas deberán enfrentar el pago de una indemnización millonaria destinada a reparar los perjuicios morales y económicos ocasionados a la parte demandante.

El proceso legal que dio lugar a este veredicto comenzó a principios de año, impulsado por el testimonio de una joven de veinte años que desarrolló una fuerte dependencia a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su etapa de crecimiento. La resolución establece que Meta debe asumir la mayor parte de la responsabilidad financiera, cubriendo el setenta por ciento de la compensación total, mientras que la plataforma de videos propiedad de Google se encargará del porcentaje restante. Este caso marca un punto de inflexión en la forma en que la justicia evalúa el impacto psicológico de los algoritmos de recomendación.

Tras alcanzar esta decisión inicial, el jurado compuesto por doce ciudadanos continuará con las sesiones de deliberación para determinar si existen agravantes que justifiquen daños punitivos adicionales. Estos posibles pagos extra se basarían en la evaluación de conductas relacionadas con el fraude o el dolor causado, lo que podría elevar significativamente la cifra que los gigantes de Silicon Valley tendrían que desembolsar. La atención se centra ahora en si estas corporaciones ocultaron deliberadamente los riesgos que sus productos representaban para los usuarios más jóvenes.

Este juicio representa un triunfo jurídico fundamental que podría influir en la resolución de más de mil quinientas demandas similares que actualmente se encuentran en espera dentro del sistema judicial estadounidense. Originalmente, la querella también señalaba a TikTok y Snapchat como responsables, pero ambas aplicaciones de redes sociales optaron por llegar a acuerdos privados fuera de la corte para evitar el escrutinio público de un proceso legal de esta magnitud. La estrategia de estas empresas subraya la presión creciente que enfrenta la industria tecnológica por sus políticas de seguridad.

La condena en California coincide con otro golpe legal reciente en Nuevo México, donde Meta fue sancionada con una multa de cientos de millones de dólares por facilitar involuntariamente situaciones de explotación infantil y no ser transparente sobre sus fallos de seguridad. Estos eventos consecutivos evidencian una tendencia de endurecimiento en la supervisión estatal sobre las prácticas comerciales de las redes sociales. Las autoridades están cuestionando cada vez más la falta de protección efectiva hacia los menores en entornos virtuales diseñados para maximizar el tiempo de uso.

En conjunto, estos litigios forman parte de un movimiento global que busca establecer límites claros a la responsabilidad de las plataformas digitales en Estados Unidos. El resultado de estas demandas no solo afecta las finanzas de las grandes tecnológicas, sino que también sienta precedentes legales que podrían obligar a una reestructuración profunda de las redes sociales. A medida que más casos llegan a los tribunales, la industria se ve forzada a equilibrar sus modelos de negocio con la protección de la integridad psicológica de las nuevas generaciones de internautas.