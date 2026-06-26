Condena por peleas de perros en Alabama deja 10 años de cárcel

Un residente del condado de Jefferson recibió una pena de prisión federal por organizar peleas de animales y portar armamento ilegal.

El caso sienta un precedente estricto contra el maltrato animal gracias a la cooperación del Departamento de Justicia.

Las autoridades rescataron a 78 ejemplares de tipo pitbull que se encontraban en condiciones de abandono extremo.

Sentencia federal contra Carlton Lenard Adams por maltrato animal

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dictó una pena de 10 años de cárcel para un ciudadano implicado en una red criminal de peleas de canes. El acusado operaba en múltiples propiedades ubicadas en los sectores de Bessemer y Adger.

Durante los operativos de rescate realizados por las fuerzas del orden, se constató el estado de negligencia extrema en el que vivían los animales. El tribunal impuso además una restitución financiera que supera los 548,000 dólares para cubrir los gastos de rehabilitación médica.

Incautación de armamento pesado y herramientas de entrenamiento

Las autoridades federales descubrieron que el sospechoso poseía una escopeta semiautomática “Street Sweeper”, considerada un dispositivo destructivo bajo la ley. Adicionalmente, se confiscaron pistolas y material médico veterinario utilizado de forma clandestina.

Los 78 perros de tipo pitbull fueron puestos bajo la protección del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para su evaluación. El Departamento de Justicia reafirmó su compromiso legal de erradicar por completo esta industria ilegal en todo el territorio nacional.