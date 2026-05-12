Condenado a 160 años de prisión por explotación sexual de menores

12 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Hartselle ha sido sentenciado por cometer delitos de explotación sexual infantil, anunció la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

El juez de distrito de los EE. UU. Liles C. Burke sentenció a Caleb Sean Wheeler, de 28 años, a 1920 meses de prisión, seguidos de un término de libertad supervisada de por vida. En enero, Wheeler se declaró culpable de cuatro cargos de explotación sexual de menores y un cargo por transporte y otro por posesión de pornografía infantil. Según los documentos judiciales, en junio de 2025, Wheeler produjo tres videos y una imagen de pornografía infantil y transportó pornografía infantil.

“La Fiscalía de los Estados Unidos está comprometida a proteger a los niños inocentes de este distrito de delitos como los cometidos por Caleb Wheeler”, dijo la fiscal federal interina Catherine Crosby. “Con la ayuda de nuestros socios de las fuerzas del orden, Wheeler pasará el resto de su vida en una prisión federal sin poder lastimar a otro niño”.

“La explotación de menores es un crimen atroz que exige una acción inmediata y vigorosa de las fuerzas del orden”, dijo David R. Fitzgibbons, agente especial a cargo del FBI en Birmingham. “En el FBI, estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con sentido de urgencia y en colaboración con nuestros socios, para proteger a los niños inocentes y llevar a los depredadores ante la justicia”.

Si sospecha o tiene conocimiento de una posible explotación sexual de un menor, comuníquese con las autoridades. Para alertar a la oficina del FBI en Birmingham, llame al 205-326-6166. También se pueden presentar informes ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) o en línea en www.cybertipline.org.

El caso se presentó como parte de Project Safe Childhood (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa a nivel nacional lanzada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las oficinas de los fiscales de los EE. UU. y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División de lo Penal, Project Safe Childhood organiza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre Project Safe Childhood, visite www.projectsafechildhood.gov.

El Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en Birmingham investigó el caso con la asistencia de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama / Oficina de Investigaciones del Estado, el Grupo de Trabajo sobre Delitos por Internet contra Niños, la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, la Oficina del Sheriff del Condado de Madison, el Departamento de Policía de Huntsville y el Departamento de Policía de Decatur. La fiscal federal adjunta R. Leann White procesó el caso.