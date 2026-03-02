Condenado a ochenta años de prisión por abuso sexual infantil

2 de marzo de 2026 – SHELBY COUNTY, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Shelby pasará 80 años tras las rejas tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de un menor de 12 años.

Según el fiscal de distrito del condado de Shelby, Matt Casey, Irwing Ivan Jaramilo-Teodoro fue condenado previamente por cuatro cargos de abuso sexual de un niño menor de 12 años. El lunes 2 de marzo, fue sentenciado a 80 años de prisión, la pena máxima posible para la condena.

Jaramilo-Teodoro fue acusado originalmente en 2016 después de que múltiples víctimas denunciaran los hechos. Permaneció prófugo durante varios años tras ser acusado por no presentarse a su fecha de juicio original.

En la audiencia del lunes, se leyó una declaración de impacto de la víctima y se presentó evidencia adicional, según la oficina del fiscal de distrito. El juez sentenció entonces a Jaramilo-Teodoro a 20 años por cada delito, y cada sentencia se cumplirá de forma consecutiva. La sentencia también le exige cumplir cada día sin el beneficio de “tiempo por buena conducta” o libertad condicional.

“Esta sentencia envía un mensaje contundente a todos los que puedan cometer estos delitos en nuestra comunidad de que no lo toleraremos”, dijo Casey. “Estamos agradecidos de que el juez Spann considerara oportuno imponer la sentencia máxima permitida, y esperamos que esto traiga un cierre para nuestras víctimas”.