Condenado hombre tras el hallazgo de una niña de Blountsville con vida, escondida en una pared

9 de abril de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un hombre de 57 años fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con la desaparición en 2024 de una niña de 10 años de Blountsville.

Johnny Chandler, residente de Smoke Rise, compareció ante un jurado del condado de Blount el jueves, donde fue declarado culpable de violación en primer grado, secuestro en primer grado, dos cargos de abuso sexual de una menor de 12 años, detención ilegal en primer grado y obstrucción a la justicia.

La niña fue reportada como desaparecida en la madrugada del 10 de marzo de 2024. Tras una búsqueda coordinada con agencias locales, estatales y federales, las autoridades informaron que la niña fue encontrada con vida en una casa en Warrior, y Chandler fue detenido.

Durante cuatro días, el testimonio indicó que Chandler confesó, tras su arresto, haber recogido a la niña frente a su casa esa madrugada. Las autoridades informaron que también confesó haberla violado en su casa en Smoke Rise.

Tras el rescate de la menor, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la casa de Chandler. Durante el registro, los agentes encontraron un agujero oculto en la pared de la escalera del sótano, escondido detrás de un calefactor portátil. Dentro del agujero, hallaron ropa de cama y un peluche infantil.

La víctima declaró que Chandler, a quien conocía a través de su padrastro, le dijo que se escondiera en el agujero cuando la policía llegó a la casa tras la señal de su teléfono celular en esa ubicación. La menor no fue encontrada durante ese primer registro, según las autoridades.

El informe médico también indicó que se encontró ADN de Chandler en la ropa de la niña. Otro testimonio afirmó que Chandler había estado manipulando a la menor con el tiempo, incluso comprándole un teléfono celular y otros artículos.