Condenado por financiar el asesinato del presidente de Haití

La justicia de EE. UU. condenó a 20 años de prisión a Keegan Harricharan por financiar el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

El imputado desvió préstamos federales de ayuda por la pandemia de covid-19 para comprar armamento, equipos militares y pagar mercenarios.

El esquema de corrupción desfraudó más de 840.000 dólares al Programa de Protección de Nómina a través de la empresa TNR Holding Group.

Sentencian a prisión a financiero imputado por conspiración

Una jueza federal de la Corte del Distrito Sur de Florida condenó a 20 años de cárcel al financiero Keegan Harricharan. El acusado admitió su responsabilidad en conspiración para el lavado de dinero con fondos de auxilio pandémico.

A través de la firma TNR Holding Group Inc., Harricharan desvió más de 840.000 dólares asignados bajo la Ley CARES. Dichos recursos públicos terminaron financiando el reclutamiento de personal y la compra de armamento para el magnicidio de Jovenel Moïse.

Un entramado criminal con nueve condenados en Estados Unidos

El fiscal Jason A. Reding Quiñones señaló que el acusado explotó programas de ayuda a pequeñas empresas para promover la violencia política. Con esta sentencia, ya suman nueve las personas condenadas en territorio estadounidense por el magnicidio de 2021.

Entre los cómplices procesados figuran Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. La crisis institucional posterior en Haití ha desatado además un importante flujo migratorio, afectando a miles de ciudadanos en el país norteamericano.