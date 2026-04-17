Condenados por fingir ataques de oso a autos de lujo para cobrar seguros en California

17 de abril de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Tres personas fueron sentenciadas en Estados Unidos tras ser halladas culpables de fraude a aseguradoras, luego de simular ataques de un oso contra sus propios vehículos de alta gama. El caso, que ha llamado la atención por su insólita modalidad, se desarrolló en California y terminó con penas de cárcel, restituciones económicas y libertad condicional para los implicados.

Según las autoridades, los acusados aceptaron los cargos relacionados con reclamaciones falsas presentadas en 2024. Como resultado, cada uno deberá cumplir una condena de 180 días en prisión, además de enfrentar dos años de supervisión judicial. También se les ordenó devolver miles de dólares a las compañías de seguros afectadas por el esquema fraudulento.

La investigación se inició tras detectarse una reclamación sospechosa vinculada a daños en vehículos de lujo en la zona de Lake Arrowhead. Los implicados aseguraron que un oso había ingresado a sus automóviles y causado destrozos en el interior, respaldando su versión con videos que aparentemente mostraban al animal dentro de los coches.

Sin embargo, el análisis de las pruebas reveló inconsistencias que llevaron a las autoridades a profundizar en el caso. Expertos concluyeron que no se trataba de un animal salvaje, sino de una persona utilizando un disfraz de oso para provocar los daños y justificar las reclamaciones ante las aseguradoras.

Para confirmar esta hipótesis, los investigadores contaron con la colaboración de un especialista en vida silvestre, quien examinó los videos de seguridad. El experto determinó que los movimientos y características del supuesto oso eran incompatibles con un animal real, lo que reforzó la teoría del engaño y permitió avanzar en el proceso judicial.

El caso, conocido como una de las estafas más inusuales recientes, deja en evidencia los mecanismos de detección de fraude en seguros y la importancia del análisis técnico en investigaciones de este tipo. Además, un cuarto implicado aún enfrenta procesos judiciales, lo que mantiene abierto este llamativo episodio de fraude con disfraces en Estados Unidos.