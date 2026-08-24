Condenan a 5 años de cárcel por fraude bancario en Alabama

Eddarius Tyjuan Wallace fue condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 25.000 dólares por dirigir una red de fraude bancario.

La operación criminal afectó la integridad del sistema financiero mediante el cobro y depósito ilícito de cheques federales.

El esquema interestatal acumuló desfalcos por un monto superior a los 1,8 millones de dólares en Alabama y Mississippi.

Sentencia federal por conspiración y fraude bancario masivo

La Fiscalía Federal dictó una pena de cinco años de prisión contra Eddarius Tyjuan Wallace, residente de York, tras declararse culpable de conspiración y fraude bancario.

El imputado, de 37 años de edad, lideró un esquema ilícito que operó entre junio y septiembre de 2023. Además del tiempo en cárcel, el fallo le exige saldar 25.000 dólares en multas.

Investigación policial y arresto de la red en Mississippi

Las alertas delictivas saltaron en junio de 2023, cuando una entidad bancaria en Tuscaloosa reportó depósitos irregulares de cheques del Tesoro de EE. UU. con endosos falsificados.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023, la Policía de Madison arrestó a Wallace en Mississippi junto a cinco cómplices durante una fiscalización de tránsito. En el vehículo hallaron tarjetas de débito ajenas, correspondencia e identificaciones falsas.