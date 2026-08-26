Condenan a banda por tráfico de metanfetamina en Alabama

Cuatro integrantes de una red de narcotráfico en Talladega recibieron veredictos de culpabilidad en un tribunal federal de Estados Unidos.

La red criminal adquiría cargamentos masivos de droga en Atlanta para distribuirlos en comunidades de Alabama.

Los agentes federales incautaron casi 4,600 gramos de metanfetamina pura durante una intervención en la Ruta 21.

Condenas judiciales para los integrantes de la red de metanfetamina en Talladega

Un tribunal federal emitió condenas definitivas y declaraciones de culpabilidad contra cuatro miembros de una red de narcotráfico en el área de Talladega. Las investigaciones de la DEA y de las autoridades locales desmantelaron el grupo liderado por Flemings Chatman, alias “Boo Bang”.

Entre los procesados, Ladarious Quashawn Brown recibió una condena de 15 años de prisión tras admitir su responsabilidad en la conspiración. Por su parte, Tramarcus Fomby fue declarado culpable por un jurado, mientras que Chatman y Robert Houston Jr. admitieron sus cargos en el tribunal.

El operativo policial en la Ruta 21 y el decomiso de narcóticos

La red criminal organizó traslados entre Atlanta y Alabama para abastecerse de sustancias ilegales. En una de las operaciones, los sospechosos financiaron la compra de varios kilogramos de metanfetamina con el objetivo de redistribuirla en la región.

Agentes del Grupo de Trabajo contra las Drogas de Talladega interceptaron el vehículo manejado por Houston en la Ruta 21. Durante la inspección, los oficiales confiscaron cerca de 4,600 gramos de metanfetamina pura, evitando la llegada del cargamento al mercado ilícito.