Condenan a madre por trágica muerte por fentanilo en Alabama

Qué pasó : Farrah Bates se declaró culpable de exposición química de un menor con resultado de muerte tras el fallecimiento de su hija de 2 años.

: Farrah Bates se declaró culpable de exposición química de un menor con resultado de muerte tras el fallecimiento de su hija de 2 años. Por qué importa : El acuerdo judicial retira el cargo de homicidio imprudente pero impone prisión y posterior libertad condicional.

: El acuerdo judicial retira el cargo de homicidio imprudente pero impone prisión y posterior libertad condicional. El dato clave: Recibió una condena de 15 años bajo sentencia dividida, de los cuales cumplirá 2 años tras las rejas.

Sentencia judicial en el condado de Jefferson por muerte de una menor

Farrah Bates admitió su responsabilidad ante los tribunales del condado de Jefferson por la muerte por fentanilo de su hija de 2 años. El trágico suceso ocurrió en julio de 2023 en la ciudad de Tarrant.

La sentencia estipula una pena total de 15 años mediante un acuerdo dividido. Bates deberá cumplir dos años en prisión preventiva y el resto de la condena en libertad condicional.

Detalles de la investigación policial y cargos retirados

Las investigaciones comenzaron cuando la policía halló a la menor sin signos vitales en Old Pinson Highway. Tras ser llevada a Children’s of Alabama, se confirmó su deceso por presencia de fentanilo en su organismo.

Como parte de la negociación, la fiscalía retiró el cargo de homicidio imprudente. Sin embargo, Bates también aceptó cargos por posesión ilícita de sustancias controladas en un expediente relacionado.