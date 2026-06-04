Conectividad rural en Colombia: Avance reduce brecha digital

El Gobierno de Colombia incrementó la conectividad en zonas rurales para llevar acceso formal a internet a más de la mitad de los hogares campesinos.

La iniciativa busca disminuir la histórica disparidad tecnológica existente entre las capitales urbanas y los territorios agrarios del continente.

La cobertura de telecomunicaciones en el campo aumentó del 32,2 % al 56,9 %, beneficiando a comunidades vulnerables.

¿Cómo impacta la nueva conectividad con propósito a las escuelas rurales?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desplegó una estrategia denominada conectividad con propósito. Este plan no solo instala redes de transmisión, sino que dota a los habitantes de herramientas técnicas esenciales.

El programa multiplicó por más de cuatro veces el acceso a internet en las sedes escolares de áreas de difícil ingreso geográfico. Esto permitió conectar a más de diecinueve mil instituciones educativas, favoreciendo directamente a un millón y medio de estudiantes en Latinoamérica.

Formación en inteligencia artificial y laboratorios tecnológicos en el campo

Los testimonios recolectados en departamentos vulnerables como Chocó y Boyacá demuestran que la red evita que los menores viajen largas distancias para estudiar. El proyecto incluye a comunidades étnicas e indígenas, promoviendo la inclusión tecnológica de poblaciones marginadas.

Paralelamente, el Estado capacitó a más de un millón de ciudadanos en habilidades avanzadas como ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial. Además, se implementaron más de tres mil laboratorios de programación y la campaña CiberPaz para garantizar un entorno virtual seguro.