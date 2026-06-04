Conectividad rural en Colombia: Avance reduce brecha digital

- El Gobierno de Colombia incrementó la conectividad en zonas rurales para llevar acceso formal a internet a más de la mitad de los hogares campesinos.
- La iniciativa busca disminuir la histórica disparidad tecnológica existente entre las capitales urbanas y los territorios agrarios del continente.
- La cobertura de telecomunicaciones en el campo aumentó del 32,2 % al 56,9 %, beneficiando a comunidades vulnerables.
¿Cómo impacta la nueva conectividad con propósito a las escuelas rurales?
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desplegó una estrategia denominada conectividad con propósito. Este plan no solo instala redes de transmisión, sino que dota a los habitantes de herramientas técnicas esenciales.
El programa multiplicó por más de cuatro veces el acceso a internet en las sedes escolares de áreas de difícil ingreso geográfico. Esto permitió conectar a más de diecinueve mil instituciones educativas, favoreciendo directamente a un millón y medio de estudiantes en Latinoamérica.
Formación en inteligencia artificial y laboratorios tecnológicos en el campo
Los testimonios recolectados en departamentos vulnerables como Chocó y Boyacá demuestran que la red evita que los menores viajen largas distancias para estudiar. El proyecto incluye a comunidades étnicas e indígenas, promoviendo la inclusión tecnológica de poblaciones marginadas.
Paralelamente, el Estado capacitó a más de un millón de ciudadanos en habilidades avanzadas como ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial. Además, se implementaron más de tres mil laboratorios de programación y la campaña CiberPaz para garantizar un entorno virtual seguro.
¿Qué porcentaje de conectividad rural alcanzó Colombia con este proyecto?
El país elevó de manera significativa su cobertura tecnológica en el campo, pasando de un 32,2 % inicial a un 56,9 % de conectividad rural registrado al cierre de su último período reportado.
¿Cuáles departamentos se mencionan como ejemplos del beneficio del internet rural?
Los departamentos de Chocó y Boyacá se destacan como territorios donde la llegada de la señal ha transformado los procesos educativos y de información de las comunidades locales.