Confirman dos decesos más en México; suman 28 muertes por sarampión

10 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las autoridades sanitarias de México han ratificado recientemente dos fallecimientos adicionales vinculados al brote de sarampión que afecta a la nación desde el periodo anterior. Con estos nuevos registros, la cifra total de víctimas mortales causadas por la epidemia asciende ahora a veintiocho personas, lo que mantiene en alerta a las instituciones de salud pública del país.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas en el reporte oficial más reciente, la vigilancia epidemiológica ha detectado una veintena de posibles contagios nuevos en el transcurso de la última semana. En términos globales, la cantidad de casos confirmados desde que comenzó la propagación del virus ha alcanzado casi las nueve mil personas afectadas en todo el territorio.

Al analizar la distribución de los contagios por edades, los datos muestran que los niños pequeños, específicamente aquellos que tienen entre uno y cuatro años, representan el sector de la población más vulnerable. A este grupo le siguen los menores de entre cinco y nueve años, quienes también registran una incidencia considerable dentro de la actual emergencia sanitaria.

A pesar de que los grupos anteriores tienen un mayor número de casos totales, la tasa de incidencia proporcional más severa se observa en los bebés menores de un año. Las estadísticas indican que este sector presenta la mayor frecuencia de contagios por cada cien mil habitantes, lo que subraya la necesidad de proteger a los infantes que aún no han completado sus esquemas iniciales.

Respecto a las defunciones más recientes, las autoridades detallaron que estas ocurrieron durante el primer bimestre del año en curso. Los decesos se localizaron geográficamente en los estados de Michoacán y Tlaxcala, sumándose a la lista de entidades que han reportado pérdidas humanas debido a las complicaciones derivadas de esta enfermedad viral.

Ante este panorama, el Gobierno Federal anunció que se intensificarán las jornadas de inmunización, enfocándose principalmente en las zonas donde se han detectado repuntes significativos. La administración central enfatizó que se cuenta con el inventario necesario de dosis y que la estrategia principal consiste en aplicar cercos epidemiológicos y completar los esquemas de vacunación en las edades correspondientes.