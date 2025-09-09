Congresistas de EE. UU. piden a gobernador de Florida revertir plan antivacunas

9 de septiembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Demócratas de la Cámara de Representantes de Florida han urgido al gobernador Ron DeSantis a reconsiderar su plan de eliminar los mandatos de vacunación para menores de edad en el estado. Ocho congresistas firmaron una carta en la que argumentan que la decisión de Florida, de ser el primer estado en dar este paso, pone en riesgo innecesariamente la vida de los niños al remover protecciones básicas de salud.

La propuesta de Florida ha generado críticas de importantes organizaciones profesionales como la Asociación Médica Estadounidense (AMA), e incluso del expresidente Donald Trump. Trump, en una declaración pública, instó a ser “muy cuidadoso” con este tema, reconociendo que algunas vacunas son “muy increíbles” y no son en absoluto controvertidas.

En su carta, los congresistas demócratas advierten que esta nueva política también podría afectar negativamente al turismo del estado y a su salud económica en general. Por ello, instaron a DeSantis a revertir su postura y a mantener las salvaguardas de salud pública que han existido durante mucho tiempo en el estado.

Los representantes también cuestionaron la “retórica inflada” del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, quien anunció que el gobernador trabajaría para eliminar los mandatos de vacunación y llegó a compararlos con la esclavitud. A pesar de que la Legislatura estatal debe aprobar la eliminación de las vacunas obligatorias para enfermedades como el sarampión o la polio, el gobierno de DeSantis sí tiene la autoridad para suprimir la obligatoriedad de otras vacunas como las de la varicela o la hepatitis B.

Los legisladores expresaron su preocupación de que esta política no solo pone en peligro a los niños, sino también a la gran población de adultos mayores en Florida, muchos de los cuales tienen sistemas inmunitarios debilitados. Señalaron que los adultos mayores son especialmente vulnerables y que la falta de vacunación entre los niños podría exponerlos a riesgos de salud significativos.

Para concluir, los congresistas hicieron un llamado final al gobernador para que mantenga los requisitos de vacunación escolar. Afirman que esta acción ayudaría a proteger la salud de los niños, las familias, los educadores y la economía de Florida, además de asegurar que el estado se adhiera a los estándares científicos que guían las políticas de salud pública en Estados Unidos.