23 de abril de 2026 – Quito – EFE.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ha solicitado formalmente a Gianni Infantino que considere una nueva candidatura para liderar la FIFA tras el cierre de su actual gestión en 2027. Durante un encuentro previo al Congreso Ordinario del organismo en Quito, el dirigente paraguayo destacó la profunda transformación que ha experimentado el fútbol mundial bajo el mando de Infantino en la última década. Domínguez enfatizó la importancia de mantener la continuidad política y el carácter renovador de la institución para afrontar los retos que vendrán en los próximos años.

Como un gesto simbólico de respaldo y confianza, el titular de la confederación sudamericana entregó una banda de capitán al máximo representante del fútbol global. Domínguez subrayó que la presencia de un líder experimentado es fundamental para la transición entre los grandes eventos internacionales, mencionando específicamente el paso del Mundial de 2026 hacia la cita de 2030. Según el directivo, la permanencia de Infantino representa una oportunidad única para consolidar proyectos de largo aliento que beneficien a todas las federaciones integrantes.

La estrategia de la Conmebol se centra en un firme compromiso de reinvertir recursos para fortalecer el deporte en la región, buscando recuperar el liderazgo histórico de Sudamérica en el escenario internacional. El plan de trabajo propuesto aspira a duplicar el éxito de las acciones actuales y mejorar la competitividad del fútbol sudamericano. Por su parte, Infantino expresó su satisfacción por encontrarse en el continente, resaltando que la pasión y el corazón que se viven en esta zona son motores esenciales para el desarrollo de la disciplina.

En medio de un contexto global complejo, el presidente de la FIFA hizo un llamado a la unidad a través del deporte, instando a los líderes políticos y deportivos a colaborar en favor de la paz mundial. Infantino recalcó que el fútbol posee la capacidad única de conectar naciones divididas y actuar como un puente de entendimiento. Esta visión de responsabilidad social complementa los planes de expansión del organismo rector, que busca utilizar su influencia para promover valores positivos en diferentes sociedades alrededor del planeta.

En el ámbito judicial, la Conmebol reportó avances significativos en sus gestiones para recuperar fondos relacionados con el escándalo de corrupción conocido como FIFAGate. El equipo legal de la entidad informó que el Ministerio Público de Paraguay ha identificado a personas sospechosas de lavado de activos vinculadas a perjuicios patrimoniales por más de 44 millones de dólares. Se espera que la próxima semana las autoridades paraguayas emitan un pronunciamiento definitivo que permita avanzar en los procesos penales y en la recuperación de los recursos ilícitos.

La confederación está desarrollando una querella formal que le permitirá actuar como víctima procesal y reclamar legalmente los activos identificados en la investigación judicial paraguaya. El apoderado legal de la institución explicó que han surgido nuevos elementos probatorios que sugieren la necesidad de iniciar acciones adicionales respecto a otras conductas detectadas durante las indagaciones. Mediante esta ofensiva jurídica, la Conmebol pretende ejercer un rol procesal activo que facilite la restitución de los recursos económicos desviados en años anteriores.