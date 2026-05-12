Conmoción en la NBA por el trágico fallecimiento de Brandon Clarke en Memphis

12 de mayo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La comunidad del baloncesto profesional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador clave de los Memphis Grizzlies. La noticia fue oficializada por la franquicia este martes, generando un profundo impacto en el entorno deportivo de la NBA. Aunque el equipo no ha especificado las causas exactas del deceso, la organización emitió un mensaje de despedida destacando la calidad humana y el legado que el alero deja en la ciudad de Memphis.

Brandon Clarke contaba con una trayectoria consolidada de siete temporadas dentro de la liga, todas ellas vistiendo la camiseta de los Grizzlies. A sus 29 años, era recordado con especial afecto por haber integrado el mejor quinteto de novatos durante su campaña de debut. Su perfil como deportista se caracterizó siempre por un atletismo excepcional y una entrega competitiva que lo convirtió en una figura muy valorada tanto por sus compañeros de equipo como por la afición local.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también se unió a las muestras de dolor a través de un comunicado oficial donde resaltó el carácter genuino del jugador. Silver calificó a Clarke como una luz brillante para la liga y aseguró que su partida deja un vacío irreparable en la gran familia del baloncesto estadounidense. El máximo directivo envió sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la estructura de los Grizzlies ante la magnitud de esta pérdida.

A nivel estadístico, Clarke acumuló promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en más de trescientos partidos disputados. A pesar de haber sido titular en una minoría de estos encuentros, su rol fue determinante para el esquema táctico de Memphis gracias a su capacidad para revolucionar los partidos desde el banquillo. Su versatilidad y eficiencia en la zona pintada lo consolidaron como uno de los activos más confiables del equipo desde su elección en el draft de 2019.

El último año no fue sencillo para el atleta debido a complicaciones físicas y personales. Durante la reciente temporada regular, Clarke solo pudo participar en dos compromisos oficiales tras sufrir una lesión de gravedad en su pantorrilla a finales del año anterior. Este problema de salud lo mantuvo alejado de las canchas por un periodo prolongado, limitando su capacidad para ayudar a una plantilla que atravesaba una etapa de resultados deportivos discretos.

La carrera del jugador también se vio empañada recientemente por incidentes fuera de los campos de juego. El pasado mes de abril, las autoridades de Arkansas detuvieron a Clarke bajo cargos relacionados con la posesión y el tráfico de sustancias prohibidas. Este suceso representó un giro inesperado en su trayectoria profesional justo antes del fatal desenlace que hoy enluta al deporte internacional y que mantiene en vilo a sus seguidores.