Consultora toma $4,100 de ONG de veteranos y no entregó servicios prometidos

30 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un veterano de Birmingham que quería enseñar habilidades de tapicería a sus compañeros de servicio afirma que una consultora de subvenciones tomó su dinero y no entregó los servicios prometidos, dejando su sueño de organización sin fines de lucro en el limbo. Bernard Paige dice que pagó a Each One Reach One consulting $4,100 para presentar documentos de constitución y al menos 20 solicitudes de subvención para su organización sin fines de lucro Stitch Together Alliance. Aunque Paige proporcionó recibos y contratos, el consultor solo presentó los documentos de constitución, pero cero solicitudes de subvención, lo que llevó a Paige a decir que fueron estafados.

Paige creó la organización sin fines de lucro para enseñar tapicería a veteranos y miembros del servicio que regresan, señalando que Alabama no tiene otro lugar para aprender el oficio. Sin embargo, después de pagarle la totalidad a la consultora Gloria Doyle, la comunicación cesó. La experiencia de Paige es similar a la de otro cliente anónimo el año pasado. Este consejero dijo que Doyle y Each One Reach One tomaron miles de dólares para ayudar a establecer una organización sin fines de lucro para servicios de consejería comunitaria, pero nunca completaron el trabajo.

Cuando se le contactó, Doyle dijo que le había reembolsado el dinero al consejero en su totalidad, una afirmación que el consejero niega. Doyle dijo que había tenido un accidente automovilístico en mayo y había estado entrando y saliendo de hospitales, y los mensajes de texto que envió a Paige que él compartió mencionaban varias emergencias de salud como razones de los retrasos. Paige dijo que sus explicaciones incluían un accidente, su esposo en el hospital o ella misma en el hospital, y sus promesas de venir se posponían repetidamente hasta que la comunicación simplemente se detuvo.

La última comunicación entre Paige y Doyle fue un correo electrónico del 16 de julio donde ella escribió: “Tengo su propuesta de subvención, que ya está lista. Traeré TODO mañana”. Ahora, tres meses después, Paige dice que todavía no ha recibido los materiales prometidos. Durante una entrevista telefónica, Doyle reconoció la situación y se ofreció a reembolsar parte del dinero de Paige, diciendo que no cumplió con entregárselo, pero que él necesitaba tener en cuenta todo el trabajo adicional que ella estaba haciendo por él para ayudarlo.

Cuando se le presionó sobre tomar el dinero de los clientes sin entregar los servicios, Doyle dijo: “Hay dos lados en cada historia. En algún punto intermedio está la verdad”. Doyle afirmó que no podía presentar subvenciones sin un estatus 501(c)(3), que, según ella, había enviado por correo al IRS en nombre de Paige.

Paige ha presentado un informe policial y está llevando el asunto a la corte de reclamos menores. Él quiere advertir a otros sobre la necesidad de investigar a fondo a los consultores. Dijo que confió en ella porque vino por recomendación de un clérigo y ella misma profesaba ser cristiana. El consejero del caso anterior, que aún no ha recibido la devolución completa de sus fondos, advirtió a otros: “Inspecciona lo que esperas. Mantén tus ojos en ello, haz tu propia investigación. Cuando no te educas sobre ciertas cosas, puedes caer en algo así”.