Contaminación atmosférica agrava la artritis reumatoide

La exposición a partículas finas PM2,5 incrementa los brotes y la inflamación por artritis reumatoide.

Científicos sugieren que los pacientes eviten ambientes con mala calidad del aire para reducir complicaciones.

El estudio analizó a 1.070 pacientes en 12.583 consultas médicas durante un periodo de cuatro años.

Partículas finas PM2,5 aumentan los brotes de artritis

Un equipo de científicos de Corea del Sur demostró que la contaminación del aire incrementa la actividad clínica de la artritis reumatoide. La investigación, publicada en la revista Annals of the Rheumatic Diseases, identificó a las partículas PM2,5 como el contaminante de mayor riesgo para la salud articular.

El estudio prospectivo siguió a 1.070 pacientes a través de 12.583 consultas ambulatorias entre 2021 y 2024. Según Eun Bong Lee, investigador de la Universidad Nacional de Seúl, la exposición prolongada por más de dos semanas a altos niveles de hollín y humo intensifica los síntomas.

Mecanismo biológico y recomendaciones médicas

Las partículas PM2,5 poseen un tamaño menor al de los glóbulos rojos, lo que facilita su paso desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, generan estrés celular y desencadenan respuestas inflamatorias sistémicas en diversos órganos.

Los especialistas recomiendan implementar políticas públicas de control ambiental para mitigar estos efectos. Asimismo, sugieren a las personas diagnosticadas con esta enfermedad autoinmune limitar su exposición a ambientes urbanos altamente contaminados.