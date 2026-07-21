Contaminación por PFAS afecta el 98% de ríos en la Nación

Qué pasó: Un informe de Waterkeeper Alliance y Hispanic Access Foundation reveló la presencia de químicos eternos PFAS en casi todas las fuentes hídricas evaluadas en EE. UU.

Un informe de Waterkeeper Alliance y Hispanic Access Foundation reveló la presencia de químicos eternos PFAS en casi todas las fuentes hídricas evaluadas en EE. UU. Por qué importa: La exposición a estas sustancias químicas tóxicas causa graves problemas de salud, afectando desproporcionadamente a comunidades latinas e históricamente desatendidas.

La exposición a estas sustancias químicas tóxicas causa graves problemas de salud, afectando desproporcionadamente a comunidades latinas e históricamente desatendidas. El dato clave: El 98% de los sitios muestreados en 19 estados superaron los límites recomendados de salud de 1 parte por billón (ppt).

Hallazgos de químicos tóxicos en las vías fluviales del país

Un nuevo estudio científico publicado por Waterkeeper Alliance y Hispanic Access Foundation alerta sobre la presencia masiva de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en las aguas del país. El análisis confirmó que el 98% de las vías fluviales monitoreadas contienen estas sustancias dañinas para la salud humana.

La investigación abarcó zonas cercanas a 22 plantas de tratamiento de aguas residuales y 10 campos de aplicación de biosólidos en 19 estados. Múltiples ubicaciones evaluadas superaron ampliamente los umbrales federales de seguridad permitidos para agua potable.

Impacto en comunidades vulnerables y debate sobre regulaciones

Las organizaciones impulsoras tradujeron el informe al español para garantizar que las comunidades hispanas tengan herramientas científicas para exigir protecciones ambientales. Líderes comunitarios señalan que las poblaciones latinas enfrentan un riesgo mayor por residir y trabajar cerca de instalaciones industriales contaminadas en toda la Nación.

Este informe se difunde mientras la Agencia de Protección Ambiental evalúa modificar normativas federales. Dichos cambios podrían retrasar los plazos de cumplimiento e incluso flexibilizar los límites de varios compuestos PFAS vinculados a cáncer y daños hepáticos.