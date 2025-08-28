Contratista de Ashville acusado tras acusaciones de estafa a propietarios de viviendas

28 de agosto de 2025 – ASHVILLE, Alabama – Agencias.

Nuevos avances han surgido en un caso que ha captado la atención de los propietarios de viviendas en el centro de Alabama. Un contratista acusado de estafar a varias personas por miles de dólares ahora enfrenta cargos. El Fiscal General de Alabama ha acusado a Adriane Hernández, de 24 años, de robo en primer grado de propiedad y de violar la Ley de Licencia de Constructores de Viviendas de Alabama.

La acusación formal, presentada la semana pasada en el condado de Monroe, acusa a Hernández de robar más de $2,500 de Randy McKinley y de una compañía llamada Good Flippin Homes LLC. El cargo de robo es un delito grave, mientras que el segundo cargo, por violar la ley de licencia del estado, es un delito menor que se deriva de su trabajo como contratista sin licencia. A principios de este año, una pareja en Ashville ya había acusado a Hernández de aceptar miles de dólares para reparar su casa, pero nunca terminar el trabajo.

Otros propietarios también han denunciado que su trabajo estaba incompleto o mal hecho. Una de esas propietarias, Beverly Stephens, demandó a Hernández en un tribunal de reclamos menores y ganó. Ella dijo que también consideró presentar cargos penales, pero la Oficina del Fiscal General le informó que su caso no procedería porque Hernández técnicamente había completado el trabajo, aunque ella lo describe como de mala calidad.

Aun así, Stephens considera la acusación un triunfo para las víctimas que han denunciado. “Sí, es una victoria para nosotros porque no esperaba recuperar nada monetariamente, pero quería que lo detuvieran, así que sí, es una victoria”, dijo Stephens. “Cuantas más personas se presenten, más sólida será la acusación”.

La Oficina del Fiscal General no ha comentado si se presentarán cargos adicionales, aunque otras víctimas previamente entrevistadas han dicho que están en contacto con los investigadores, pero no pueden hacer comentarios públicos en este momento.

Según los documentos judiciales, Hernández está actualmente en libertad bajo fianza y está programado para comparecer ante el tribunal nuevamente en las próximas semanas.