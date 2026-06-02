Control de perros en Sylacauga busca alternativa humanitaria

Qué pasó : La Sociedad Humanitaria del Gran Birmingham presentó un plan ético para capturar y reubicar de forma segura a los caninos desamparados.

: La Sociedad Humanitaria del Gran Birmingham presentó un plan ético para capturar y reubicar de forma segura a los caninos desamparados. Por qué importa : La propuesta sustituye un polémico proyecto previo del gobierno local que contemplaba la eliminación letal de los animales con rifles con silenciador.

: La propuesta sustituye un polémico proyecto previo del gobierno local que contemplaba la eliminación letal de los animales con rifles con silenciador. El dato clave: Especialistas estiman que una población de entre 30 y 40 canes deambula actualmente en los alrededores de la Autopista 280.

Plan de la Sociedad Humanitaria para salvaguardar animales en Sylacauga

Los líderes del ayuntamiento evaluaron una nueva estrategia orientada a resolver la sobrepoblación canina en el corredor de la Autopista 280. Representantes de la Sociedad Humanitaria del Gran Birmingham expusieron las conclusiones de sus recorridos de campo para implementar técnicas de captura no letales.

La directora ejecutiva del organismo, Allison Black Cornelius, explicó que la fase inicial consistirá en coordinar esfuerzos con terratenientes y policías para evitar que los ciudadanos los alimenten en estacionamientos comerciales. Posteriormente, se usarán herramientas de alta tecnología como drones y cámaras de rastreo para analizar sus movimientos.

Antecedentes de la polémica propuesta de eliminación en Alabama

Esta mesa de diálogo surge semanas después de que el alcalde Matt Hubbard generara fuertes críticas vecinales por una propuesta de control radical. Aquel proyecto inicial sugería el uso de trampas de cepo, comida con sedantes y la ejecución de los ejemplares mediante tiradores con miras térmicas.

Afortunadamente, la empresa responsable retiró dicha oferta comercial antes de que fuera votada por el consejo local. Al cierre de las sesiones del martes no se tomaron decisiones definitivas, pero la organización protectora formalizará su plan de rescate pacífico para los animales de Alabama esta misma semana.