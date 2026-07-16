Controles de tráfico del ICE continuarán pese a muertes

La Casa Blanca confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá activos los controles vehiculares en todo el país.

La medida migratoria sigue vigente a pesar de la reciente muerte de dos personas indocumentadas en Texas y Maine.

Más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya operan con cámaras corporales para registrar estos procedimientos.

Justificación del Gobierno sobre las detenciones vehiculares de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará realizando controles de tráfico en todo Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ratificó estas instrucciones verbales a sus delegaciones regionales tras recientes incidentes fatales.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió los operativos como una herramienta clave para la deportación de extranjeros indocumentados. El presidente Donald Trump respaldó la medida, rechazando suspender los retenes vehiculares.

Muertes en Maine y Texas aceleran el uso de cámaras corporales

La permanencia de los controles viales ocurre tras los fallecimientos de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford. Ambos decesos ocurrieron en julio de 2026 cuando agentes de inmigración intentaron detener sus automóviles.

Ante los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en la detención de conductores, el gobierno acelerará el despliegue de cámaras corporales. Actualmente, el 50% de las sedes del ICE cuenta con este equipamiento y estiman cubrir el total en 60 días.