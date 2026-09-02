Coosa Valley YMCA anuncia el cierre definitivo de sus sedes

Qué pasó: La organización YMCA of Coosa Valley cesará sus operaciones operativas el próximo 30 de septiembre en el este de Alabama.

La organización YMCA of Coosa Valley cesará sus operaciones operativas el próximo 30 de septiembre en el este de Alabama. Por qué importa: Concluye una trayectoria de 120 años de servicio comunitario marcada por la venta de su edificio a la Ciudad de Gadsden.

Concluye una trayectoria de 120 años de servicio comunitario marcada por la venta de su edificio a la Ciudad de Gadsden. El dato clave: Tras vender su sede en 2023 por 950.000 dólares, sus talleres de natación continuarán mediante la Alliance of Alabama and Mississippi YMCAs.

Cierre de Coosa Valley YMCA tras más de un siglo en Gadsden

La entidad social YMCA of Coosa Valley comunicó que suspenderá definitivamente sus labores el 30 de septiembre tras 120 años de servicio en Gadsden. La junta ejecutiva tomó la determinación tras evaluar los problemas de sostenibilidad financiera generados a partir de la pandemia de COVID-19.

Pese al cese operativo, la dirección resaltó la huella indeleble dejada en las comunidades del este de Alabama. Durante más de un siglo, la organización impulsó el desarrollo juvenil, integró familias locales e impartió formación técnica en prevención acuática.

Transición inmobiliaria y continuidad de programas acuáticos

El proceso de restructuración institucional inició en 2023 con la venta de su edificio corporativo a la Ciudad de Gadsden por 950.000 dólares. Desde entonces, el personal mantuvo la atención comunitaria bajo un modelo itinerante en distintas zonas periféricas.

La iniciativa de prevención «Seguridad Cerca del Agua» mantendrá su vigencia para la población infantil. A partir de octubre, la Alliance of Alabama and Mississippi YMCAs asumirá la ejecución de estos esquemas educativos regionales.