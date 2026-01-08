Copa Airlines retoma sus vuelos hacia Caracas debido a mejores condiciones operativas

8 de enero de 2026 – Ciudad de Panamá – EFE.

La aerolínea Copa Airlines comunicó oficialmente que retomará sus operaciones comerciales entre Panamá y la capital venezolana a partir del próximo martes. Esta reactivación se realizará de forma progresiva después de evaluar que el entorno operativo y la seguridad en el espacio aéreo han mostrado avances positivos. Los servicios se encontraban interrumpidos desde principios de diciembre debido al aumento de las hostilidades y conflictos diplomáticos entre las administraciones de Washington y Caracas.

El cronograma establecido por la empresa indica que el primer enlace diario hacia el aeropuerto de Maiquetía se activará el trece de enero. Posteriormente, la compañía planea integrar una segunda frecuencia que funcionará varios días a la semana durante un periodo de prueba. Se espera que para mediados de febrero esta segunda ruta también se convierta en un servicio diario, normalizando así el flujo de pasajeros hacia el territorio venezolano.

Recientemente, la firma panameña ya había recuperado su ruta hacia la ciudad de Maracaibo, la cual había sido brevemente cancelada tras los eventos políticos de gran impacto en la región. La suspensión inicial ocurrió poco después de que fuerzas estadounidenses realizaran una operación para detener al dirigente Nicolás Maduro bajo acusaciones relacionadas con actividades ilícitas internacionales, lo que generó un cierre preventivo de diversas rutas comerciales.

Las restricciones de vuelo fueron impulsadas originalmente por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, alegando la necesidad de garantizar la protección de las aeronaves civiles. El Departamento de Transporte justificó estas medidas como un respaldo a las maniobras de seguridad nacional en la zona del Caribe. Durante ese tiempo, se reportaron ataques en distintos puntos de Venezuela, lo que obligó a las aerolíneas a priorizar la integridad de sus tripulaciones y clientes.

Antes de esta reapertura, Copa había prolongado su cese de operaciones en varias ocasiones mientras aguardaba que la infraestructura principal del aeropuerto internacional estuviera en condiciones óptimas. Estos retrasos fueron consecuencia directa del clima de inestabilidad y la presencia de aeronaves militares en la región. Las autoridades internacionales habían advertido sobre los riesgos de sobrevolar el área debido a la vigilancia constante y la destrucción de embarcaciones sospechosas en aguas cercanas.

El panorama para la aviación civil en el sur del Caribe sigue siendo monitoreado de cerca por diversas compañías que también cancelaron sus itinerarios. Aunque la reanudación de los vuelos de Copa marca un paso hacia la estabilización del transporte aéreo, se mantiene una vigilancia estrecha sobre cualquier cambio en la situación política local. Por ahora, los viajeros podrán volver a utilizar esta conexión estratégica una vez que se cumplan los plazos establecidos por la línea aérea.