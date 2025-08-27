Coppola y Herzog ovacionados en la apertura del Festival de Venecia

27 de agosto de 2025 – Venecia (italia) – EFE.

El reconocido director Francis Ford Coppola reapareció en público en el Festival de Venecia, apenas veinte días después de una operación de corazón, para entregar el León de Oro honorífico al cineasta alemán Werner Herzog, a quien elogió efusivamente por su destacada carrera.

Coppola, a sus 86 años, viajó a Venecia para el evento, a pesar de haberse sometido recientemente a una cirugía cardíaca en Roma. Durante la ceremonia, recibió una gran ovación y expresó que su único motivo para estar allí era honrar a Herzog, una figura que, según él, merecía ser celebrada por su existencia.

El aclamado director de películas como ‘Apocalypse Now’ y ‘El Padrino’ describió la carrera de Herzog como una “enciclopedia con una creatividad exuberante”. Destacó que Herzog no solo ha dirigido, sino que también ha escrito y actuado, dejando una huella indeleble en la historia del cine.

Coppola mencionó varias películas de Herzog que, según él, impactaron profundamente su vida, como ‘Aguirre, la cólera de Dios’, ‘Fitzcarraldo’, ‘El enigma de Kaspar Hauser’ y ‘Stroszek’. Elogió la singularidad y la diversidad de estas obras, que consideró magníficas.

Al recibir el premio, Herzog subió al escenario y agradeció la “gentileza y generosidad” de su amigo Coppola, recordando que este lo había acogido en su casa en San Francisco hace cincuenta años, cuando él no tenía dinero para un hotel. Fue en ese lugar donde, según Herzog, escribió el guion de ‘Fitzcarraldo’.

El veterano cineasta alemán se consideró a sí mismo un hombre afortunado y bendecido, y afirmó que siempre ha intentado ir más allá de lo común y ser un “buen soldado del cine”, lo que, para él, implica perseverancia y sentido del deber. La gala también rindió homenaje al escritor Andrea Camilleri y sirvió de marco para el estreno de la película ‘La Grazia’, de Paolo Sorrentino.