Corte falla contra detención obligatoria de inmigrantes bajo la administración Trump

28 de abril de 2026 – NUEVA YORK – Agencias.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó hoy la nueva política de la administración Trump que somete a millones de inmigrantes a una detención obligatoria basada en su forma de entrada, independientemente de cuánto tiempo hayan vivido en el país.

Durante décadas, los inmigrantes en procesos de remoción que son detenidos por el gobierno han tenido generalmente el derecho a buscar su liberación ante un juez de inmigración. A mediados de 2025, la administración Trump adoptó repentinamente una nueva interpretación de las leyes de inmigración y declaró que cualquier persona que haya ingresado sin inspección debe ser detenida sin acceso a fianza.

Entre los afectados por la nueva política de detención obligatoria se encontraban personas elegibles para un estatus legal, incluso aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace mucho tiempo que han estado esperando años debido a los retrasos administrativos.

Ellos incluyen al demandante Ricardo Barbosa da Cunha, quien ha estado viviendo en los Estados Unidos por más de 20 años, tiene una familia, posee una casa y un negocio, y ha tenido una solicitud de estatus legal pendiente desde 2016. No obstante, en septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional lo detuvo bajo la nueva política de fianza cero del gobierno.

Un juez de una corte de distrito determinó que esto era ilegal y ordenó una audiencia de fianza. Un juez de inmigración determinó entonces que él no era un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad y ordenó su liberación.

El Segundo Circuito afirmó la decisión de la corte de distrito y acordó que la nueva interpretación de la administración violaba la ley de inmigración existente y plantearía serios problemas constitucionales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Oficina Legal de Paul O’Dwyer PC presentaron el caso en nombre de Barbosa da Cunha.

Lo siguiente es la reacción al fallo de hoy:

“La corte tuvo razón al concluir que la administración Trump no puede simplemente reinterpretar la ley a su propio antojo. La ley es clara: El gobierno no puede encerrar a inmigrantes como el Sr. Barbosa da Cunha sin otorgarles el debido proceso básico de una audiencia de fianza. Este fallo es una victoria importante, y estamos encantados por nuestro cliente y su familia”, dijo Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso.

“El fallo de hoy afirma acertadamente que la política de la administración Trump de detener inmigrantes sin ningún proceso es ilegal y no puede sostenerse”, dijo Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles de Nueva York. “El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales han vivido aquí durante décadas, sin una oportunidad de buscar su liberación. Esto desafía la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la decencia humana básica”.

“La Corte de Apelaciones tuvo razón al reafirmar el derecho de los no ciudadanos a ser liberados bajo fianza durante sus procesos de remoción, y al reforzar que la detención migratoria generalmente solo está autorizada si la persona es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad”, dijo el abogado Paul O’Dwyer de la Oficina Legal de Paul O’Dwyer PC.