Corte permite a Texas arrestar y expulsar migrantes bajo ley SB4

24 de abril de 2026 – Austin (EE.UU.) – EFE.

Un reciente fallo emitido por un Tribunal de Apelaciones ha otorgado luz verde a la policia estatal de Texas para detener y deportar a individuos bajo sospecha de estancia irregular. Esta decision judicial reactiva la controvertida ley SB4, la cual permanecia suspendida debido a diversos recursos legales presentados por grupos civiles. Segun la resolucion, las organizaciones demandantes carecen de la legitimidad procesal necesaria para frenar la normativa estatal aprobada originalmente en el año 2023.

La normativa establece consecuencias severas al tipificar el cruce fronterizo no autorizado desde Mexico como un delito estatal. Las penas estipuladas varian desde seis meses de prision para infractores primerizos hasta veinte años de carcel en casos de reincidencia. Ademas, la legislacion otorga facultades explicitas a los magistrados locales para dictaminar la expulsion inmediata de los migrantes hacia territorio mexicano, saltandose en la practica ciertos protocolos previos.

Diversas entidades defensoras de los derechos humanos han manifestado su rechazo, argumentando que la ley SB4 invade competencias que corresponden exclusivamente al gobierno federal de Estados Unidos. Las organizaciones advierten que esta medida interfiere con las labores de las agencias nacionales y obstaculiza el derecho de los migrantes a solicitar asilo. Asimismo, existe una preocupacion latente sobre posibles practicas de discriminacion racial y perfilamiento contra la comunidad hispana en el estado.

El contexto politico ha cambiado drasticamente desde que Texas aprobo esta ley durante la administracion de Joe Biden. En aquel entonces, el estado enfrentaba cifras record de cruces fronterizos y una tension constante con Washington. Actualmente, bajo el mandato de Donald Trump, las estadisticas de ingresos irregulares han alcanzado niveles minimos, mientras el enfoque gubernamental se ha desplazado hacia una estrategia de detenciones masivas en todo el territorio estadounidense.

El gobernador Greg Abbott ha intensificado la presion sobre ciudades principales como Houston, Dallas y Austin para garantizar una cooperacion total con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Esta exigencia surge en un clima de polarizacion, donde sectores de la ciudadania cuestionan las politicas migratorias actuales. La implementacion de la SB4 refuerza la linea de mano dura promovida desde el gobierno estatal frente a la resistencia de los gobiernos municipales.

Datos recientes reflejan un cambio drastico en la actividad de control migratorio en la region. Segun informes de la Universidad de California en Berkeley, los arrestos de inmigrantes sin registros criminales previos se han incrementado en un setecientos setenta por ciento en el ultimo periodo. Por otro lado, las detenciones efectuadas en espacios publicos han escalado mas de un mil por ciento, subrayando el impacto directo de las nuevas directrices de vigilancia y captura.