Corte Suprema de EE. UU. rechaza apelación de Donald Trump

La Corte Suprema rechazó nuevamente anular el veredicto por abuso sexual y difamación contra Donald Trump favor de E. Jean Carroll.

El fallo judicial confirma la validez de la condena impuesta en 2023 tras la demanda civil presentada en Nueva York.

Cifra clave: la escritora cobró un fideicomiso de 5.625.005,48 dólares que incluye los intereses acumulados.

Fallo judicial confirma pago millonario de Trump a Carroll

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por segunda ocasión la apelación planteada por el presidente Donald Trump para anular la condena por abuso sexual y difamación. La resolución ratifica la validez del veredicto dictado por un jurado en 2023.

Registros judiciales confirmaron que el fideicomiso depositado en el tribunal fue transferido formalmente a la escritora E. Jean Carroll. El monto total cobrado ascendió a más de 5,6 millones de dólares al sumar intereses acumulados.

Origen del litigio y apelaciones pendientes en la Nación

El caso inició con una demanda interpuesta en Nueva York en 2022 por hechos ocurridos en Manhattan en 1996. Pese a que la defensa del mandatario tildó el proceso de farsa política, los magistrados rechazaron frenar la indemnización otorgada por la justicia de la Nación.

Paralelamente, la defensa legal de la autora aclaró que los fondos serán destinados a su jubilación en una cuenta que devenga intereses. El alto tribunal evalúa además otra condena civil por 83 millones de dólares contra el mandatario.