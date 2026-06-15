Corte Suprema rechaza revisar caso de pena de muerte en Alabama

Qué pasó: La Corte Suprema de los EE. UU. se negó a examinar un recurso judicial contra la anulación de la condena de Michael Anthony Powell.

La Corte Suprema de los EE. UU. se negó a examinar un recurso judicial contra la anulación de la condena de Michael Anthony Powell. Por qué importa: La decisión deja en firme el fallo del tribunal de apelaciones estatal que revocó la sentencia de pena capital por errores del fiscal.

La decisión deja en firme el fallo del tribunal de apelaciones estatal que revocó la sentencia de pena capital por errores del fiscal. El dato clave: Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra de la medida alegando una interpretación incorrecta de los precedentes constitucionales.

La Corte Suprema frena el proceso de pena capital contra Powell

El máximo tribunal de la nación rechazó este lunes intervenir en el proceso legal de Michael Anthony Powell, manteniendo vigente la resolución previa que invalidó su condena a muerte en el condado de Shelby. Al rehusarse a considerar el caso, la Corte Suprema de los EE. UU. ratificó la postura de las instancias judiciales locales sin emitir un juicio definitivo sobre la culpabilidad del procesado.

Powell enfrentaba la pena capital tras ser hallado culpable por el homicidio en primer grado de un empleado de una estación de servicio en Alabaster durante un atraco. El caso se desmoronó debido a que el fiscal del juicio señaló directamente al acusado ante los jurados asegurando que era la única persona que sabía dónde estaba el arma del crimen, vulnerando sus derechos fundamentales.

Discrepancia entre los magistrados y los argumentos de Alito

El dictamen del Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama determinó que la polémica declaración del fiscal constituyó una alusión inapropiada al derecho constitucional de Powell de no testificar. A pesar de que el juez del juicio inicial validó la intervención basándose en una presunta carta de confesión falsa, la corte de apelaciones ordenó revocar la sentencia definitiva.

Esta resolución provocó el desacuerdo por escrito de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes argumentaron que el tribunal estatal erró al aplicar la jurisprudencia federal. Alito sostuvo que la declaración del fiscal era una réplica legítima a los cuestionamientos de la defensa, amparada bajo el precedente histórico del caso Estados Unidos contra Robinson de 1988.