Cortes de EE. UU. niegan el 94 % de solicitudes de asilo

Qué pasó: Los tribunales migratorios de Estados Unidos desestimaron el 94 % de los casos de asilo evaluados durante el último mes.

Los tribunales migratorios de Estados Unidos desestimaron el 94 % de los casos de asilo evaluados durante el último mes. Por qué importa: El endurecimiento normativo y los requisitos de pruebas directas complican la permanencia legal de millones de solicitantes.

El endurecimiento normativo y los requisitos de pruebas directas complican la permanencia legal de millones de solicitantes. El dato clave: El sistema acumula 2,4 millones de expedientes judiciales pendientes y otros 1,4 millones de solicitudes de extranjería.

El rechazo masivo de casos en los tribunales migratorios de EE. UU.

Las cortes especializadas han elevado drásticamente la cifra de desestimaciones en las peticiones de protección internacional. Datos del centro de análisis de la Universidad de Syracuse confirman que el 94 % de los expedientes revisados fueron denegados recientemente en un sistema judicial saturado.

Expertos explican que la causa principal radica en la estricta exigencia de pruebas sobre persecución por raza, religión o ideología política. El marco legal vigente excluye los motivos puramente económicos o laborales, dejando sin amparo a la mayoría de los postulantes.

Trabas en la regulación para la inmigración y menores no acompañados

Las agencias federales han implementado nuevos controles para patrocinadores del formulario 860 y exigen estatus legal a padres de menores nacidos en el país. Esta situación se suma al retiro de fondos para abogados de oficio a finales de julio, dejando sin defensa legal a niños no acompañados.

En paralelo, organizaciones civiles denuncian el impacto psicológico del programa de alternativas a la detención y el uso de grilletes electrónicos. La falta de transparencia y atención médica en los centros de reclusión ha sido cuestionada tras confirmarse diez suicidios en custodia federal.